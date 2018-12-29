С начала года петербургские ЗАГСы приняли более 5 тысяч заявлений о заключении брака

Напомним, что в этом году число стоящих на Английской набережной достигло 400 человек.

В понедельник, 28 января, стало известно, что с начала 2019 года петербургские ЗАГСы приняли более 5 тысяч заявлений о заключении брака. Об этом сообщили в официальной группе Дворца Бракосочетания №1.

Напомним, что в этом году число стоящих на Английской набережной достигло 400 человек.

В период с 15.01.2019 по 19.01.2019 во дворцы бракосочетания и отделы ЗАГС районов Санкт-Петербурга подано 5424 заявления на регистрацию заключения брака, в том числе 2124 заявления в форме электронного документа через единый портал государственных и муниципальных услуг говорится в сообщении

Ранее мы сообщали о том, что Петербургский УФАС возбудил дело из-за "непристойной" рекламы бара на Литейном

Фото:pixabay, Piter.TV