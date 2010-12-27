С начала августа в Выборге изменилось время работы уличных фонарей

Фонари стали включать в 21.55 (вместо 22.10) и отключать в 4.10 (вместо 3.55).

С начала августа в Выборге изменилось время работы объектов наружного освещения.

Фонари стали включать в 21.55 (вместо 22.10) и отключать в 4.10 (вместо 3.55).

Режим включения/выключения уличного освещения зависит от продолжительности светового дня. Таким образом, время горения фонарей каждую неделю будет увеличиваться.

График работы наружного освещения в городе на 2019 год утвержден в администрации МО "Выборгский район".

Как отметил председатель комитета по городскому хозяйству Алексей Туркин, график составлен с учетом "Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов", утвержденных приказом Минжилкомхоза РСФСР.

Он сообщил, что в связи с настройкой автоматической системы управления наружным освещением могут быть временные сбои на отдельных участках.

"Также в ряде дворов проводятся работы по благоустройству, в том числе с заменой опор светильников. Это может повлечь перебои в работе объектов уличного освещения. Все мероприятия планируется завершить до конца августа. Приносим извинения за временные неудобства", - сказал Алексей Туркин.

Напомним, в этом году в Выборге обслуживание объектов наружного освещения по муниципальному контракту осуществляет ООО "Приоритет-Мониторинг".

Генеральный директор предприятия Владимир Евтушенко сообщил, что для взаимодействия с населением выделен круглосуточный номер диспетчерской службы ООО "Приоритет-Мониторинг": 8 (931) 396-24- 02. Все поступившие звонки оперативно отрабатываются.

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО