С набережной Мойки исчез кусок чугунного ограждения

Никаких предупреждающих знаков и ограждений не появилось.

В воскресенье, 6 августа, очевидцы поделились фотографиями в соцсетях и рассказали, что кусок чугунного ограждения на набережной реки Мойки исчез.

Образовавшуюся дыру еще не заделали, никаких предупреждающих знаков и ограждений также не появилось. Петербуржцы отметили, что аварийных работ в этом месте не планировалось и не было замечено, поэтому как образовалась дыра, неясно.

"Невские Новости" со ссылкой на "Мостотрест" отметили, что дыра была обнаружена в пятницу, там сбили гранитную тумбу и повредили перильное ограждение. Специалисты заверили, что дыру заделали обычной черной решеткой, вскоре ограду вернут в прежнее состояние.

Ранее мы писали, что петербургские подростки попытались угнать автомобиль и попали в полицию.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished