С места аварии в Лужском районе госпитализированы женщина и трое детей

Травмы получены в результате лобового столкновения двух автомобилей.

В воскресенье, 24 мая, в Лужском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием двух иномарок. Несовершеннолетние пассажиры получили травмы. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, "Kia Rio" и "Mazda 6" столкнулись на 115 километре трассы "Псков" примерно в 20:30.

Скорая помощь госпитализировала с места аварии 41-летняя женщину и троих детей с травмами средней степени тяжести.

Сейчас обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что в ДТП на Науки сильно пострадали двое.

Фото: Piter.TV