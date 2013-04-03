С любовью и заботой: "Бабушкин шарф" согреет этой зимой

Мастерица Татьяна Романова вяжет яркие коврики и шьет прихватки. Делает их из обрезков ткани, которые приносит ее подруга. А чтобы реализовать продукцию, Татьяна отдает свои изделия в благотворительный проект "Бабушкин шарф". Благодаря ему пожилые люди могут продать изделия ручной работы через интернет.

Иногда действительно, хотим заниматься, а что дальше с этим делать. Не выбрасывать, а оказывается, наши вещи тоже кому-то нужны. Хотя бы временно, но пускай временно, но красота есть красота. Все-таки какое-то внутреннее вдохновение идет, что ты еще кому-то что-то нужен. Татьяна Романова, пенсионерка

Цена носочков, ковриков и других hand-made изделий обговаривается с каждым автором индивидуально. И в конце каждого месяца автор получает вырученные деньги лично в руки. После того, как изделия забрали, его фотографируют. Затем бабушкин шарф размещается на сайте.



На самом деле я даже не думала над названием проекта, оно как-то пришло само по себе, ассоциативно, наверное. То есть хотелось что-то такое теплое, наверное, душевное, вот собственно, какие и есть эти подделки…И иногда знаете, есть такое чувство, что ты чего-то не додал своим и, наверное, в какой-то степени для меня это вот реализация некого такого чувства, что хочется додать…



Анастасия Ивченко, создательница проекта "Бабушкин шарф"



У каждого изделия свой автор и история. Красную двойную шапочку и розовую шапку-берет сделала Людмила. Она главная по вязке в проекте. Ее изделия раскупаются моментально, поэтому приходится их быстро довязывать. Спрос высокий. Также изделия могут создать по индивидуальному заказу.

Эта мочалка нашего нового автора – Евгении, мы совсем недавно с ней познакомились, но ее мочалки уже раскупили практически все. Осталась одна, одна мочалка на сайте и все, все остальные уже раскупили. Эту я еще даже не успела выложить на сайт, как она тоже уже сразу ушла.

Анастасия Ивченко, создательница проекта "Бабушкин шарф"

Анастасия помимо индивидуальной работы с пенсионерами сотрудничает с благотворительными фондами и домами престарелых, которым тоже необходима финансовая поддержка. Также в проекте отрытая финансовая отчетность и каждая передача денег зафиксирована на "Бабушкином шарфе".



Подарить улыбку пожилому человеку и помочь ему бороться с одиночеством можно, не выходя из дома. Теплый бабушкин шарф, связанный с любовью, будет греть зимой еще сильнее.



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