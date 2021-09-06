В России запустили социальный проект "САМОизоляция" в поддержку пациентов с псориазом

В основе проекта кроется идея самоизоляции, в которой прибывали и продолжают находиться пациенты с данным заболеванием.

Портал Psoriaz.life совместно с благотворительным фондом "ЛЮДИ–ЛЮДЯМ" запустили в России социальный проект "САМОИЗОЛЯЦИЯ", который позволит поддержать людей с псориазом и развеять мифы о заболевании. Об этом Piter.tv рассказали представители организаций.

В основе проекта кроется идея самоизоляции, в которой прибывали и продолжают находиться жители по всему миру в коронавирусную эпоху. Однако для людей с псориазом самоизоляция – привычное явление, поскольку болезнь отразилась на их самооценке, восприятии себя и отношении с обществом, от которого им приходится САМОизолироваться.

По данным международного исследования World Psoriasis Happiness Report 2018, кожные заболевания в тяжелой форме нередко становятся причиной депрессии, одиночества и изоляции от общества, где люди с псориазом подвергаются дискриминации. Ксения Корабельник, идеолог проекта

Чтобы привлечь внимание общества к заболеванию создатели проекта сняли социальный ролик. В центре сюжета – девушка с псориазом, которая на протяжении всего видеоролика находится дома. Она, как и более половины пациентов, сталкивается с дискриминацией в обществе. Также каждый четвертый пациент живет в самоизоляции, потеряв веру в лечение.

В финальных титрах видео появляется телефон линии психологической помощи: 8-800-201-60-88, которая будет работать с 8:00 до 22:00 семь дней в неделю без перерывов и выходных. Обратиться за помощью к психологам могут люди как с псориазом, так и с любым кожным заболеванием, или их близкие и родственники, которые нуждаются в психологической поддержке. Также организаторы проекта подготовили видео-истории пациентов, которые смогли победить заболевание.

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Видео: YouTube / Psoriaz life