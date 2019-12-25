С конца ноября с петербургских улиц вывезли более 645 тысяч кубометров снега

За сутки город очистили от 54,4 тысяч кубометров снега.

За две с половиной недели с петербургских улиц и дорог вывезли свыше 645 тысяч кубометров снега – это более половины всего прошлогоднего объема. За сутки город очистили от 54,4 тысяч кубометров снега – примерно 2700 груженых снегом самосвалов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству Петербурга.

В ночь на 13 декабря городские дороги и улицы чистили от снега 1195 единиц техники дорожных предприятий. Днем в уборке снега участвуют 1066 машин и 1239 работников ручного труда. За состоянием парков, скверов и садов следят еще 237 единиц техники и 827 специалистов садово-парковых предприятий.

В Петербург нагрянула оттепель. Столбики термометров покажут -1…+1 градус, в Ленобласти -4…+1. В связи с чем на улицах ожидается гололедица. Чтобы предотвратить ее появление, дороги обрабатываются 10-процентной пескосоляной смесью.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга