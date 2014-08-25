С главы подрядчика строительства новых "Крестов" сняли судимость за взятки

Суд счел, что осужденный уже отбыл более половины срока и за хорошее поведение может быть освобожден от ответственности.

Смольнинский районный суд снял судимость с предпринимателя Руслана Хамхокова, который обвинялся в даче взятки при строительстве комплекса СИЗО "Кресты" в Колпино. Об этом 29 марта сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В 2019 году мужчину приговорили к пяти годам условного заключения, однако сейчас наказание отменили до истечения испытательного срока. В суде объяснили это тем, что Хамхоков порядок отбывания условного осуждения выполнял в полном объеме, в этот период к ответственности не привлекался, имеет многочисленные награды, которые получил за строительство объектов в Петербурге и развитие военного строительства. Кроме того, подсудимый загладил причиненный вред и отбыл более половины срока.

По данным следствия, Хамхоков был генеральным директором ООО "Петроинвест", которая выступала подрядчиком стройки СИЗО "Кресты" в Колпино. Он передавал взятки бывшему заместителю начальника ГУФСИН региона Сергею Мойсеенко на протяжении пяти лет. Мойсеенко получил в общей сложности не менее 388 млн рублей. За то УФСИН без задержек подписывало акты о якобы выполненных работах и оплачивало услуги сотрудникам "Петроинвеста" максимально возможную сумму.

Фото: ВКонтакте / СИЗО №1 КРЕСТЫ КОЛПИНО УФСИН Санкт-Петербурга