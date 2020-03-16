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С фасада дома в Невском районе обвалились плиты

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Очевидцы сообщили, что дом признали аварийным.

С фасада дома №27 по Ново-Александровской улице обвалились две облицовочные плиты. Видео с места происшествия попало в редакцию Piter.tv.

Это произошло в понедельник, 16 марта, около четырех часов вечера. Петербуржцы испугались шума, но отметили, что плиты давно отошли от фасада и должны были когда-нибудь упасть. 

"Маячки поставили год тому назад. Никто не подошел, не зафиксировал, расходятся они или нет. Никому дела нет. Начальник управляющей компании показалась и быстренько убежала. Это просто безобразие. Сколько мы уже жаловались, приезжали МЧС, администрация Невского района, походили, но ничего не сделали", – сообщила раздосадованная жительница дома.

Ранее мы сообщали, что верующим петербуржцам порекомендовали воздержаться от целования креста из-за коронавируса.

Видео: Piter.tv.

Теги: аварийный дом, невский район, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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