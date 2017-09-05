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Во вторник перекроют заезд на КАД с Колтушского шоссе

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На день закроют заезд с Колтушского шоссе на кольцевую автодорогу. 5 сентября там будут проводить работы по удалению колейности.

Новые ограничения движения на Кольцевой автодороге ждут водителей Северной столицы. Во вторник, 5 сентября, на КАД перекроют один из съездов, а также часть внутреннего кольца в районе пересечения с Колтушским шоссе.

Как сообщают в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", закрыт будет заезд с шоссе на внутреннее кольцо. Также перекроют крайнюю полосу по основному ходу движения. Ограничения будут действовать с половины десятого утра до десяти вечера. На участке пройдут работы по удалениюкоелйности

Для безопасности автомобилистов и работников установят дорожные знаки, барьерные ограждения. В темное время суток о работах будет предупреждать световая сигнализация.

Теги: кад , колтушское шоссе , новости петербурга , новости питера , новости спб
Категории: Новости СПб

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