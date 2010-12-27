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Съезд на развязке КАД и Московским шоссе будет перекрыт на 8 часов
Сегодня, 16:21
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lesjasap
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Съезд на развязке КАД и Московским шоссе будет перекрыт на 8 часов

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В ФКУ Упрдоре рассказали об ограничениях движения по КАД.

Дорожные работы скорректируют движение по Кольцевой автодороге Петербурга в ночь на седьмое мая. Об этом предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Съезд будет перекрыт на пересечении с Московским шоссе на 76 километре внешнего кольца. На участке КАД установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари дежурного освещения. Движение для автомобилистов будет закрыто с десяти вечера 6 мая до шести утра 7 мая. Информация о перекрытии съезда будет высвечиваться на табло. Ночью будут проводиться работы по ремонту технических устройств организации дорожного движения.

В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносят водителям извинения за временные неудобства.

Фото: Piter.tv

Теги: кад , московское шоссе , ограничение движения , съезд
Категории: Новости СПб

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