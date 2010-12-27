Съезд на развязке КАД и Московским шоссе будет перекрыт на 8 часов

В ФКУ Упрдоре рассказали об ограничениях движения по КАД.

Дорожные работы скорректируют движение по Кольцевой автодороге Петербурга в ночь на седьмое мая. Об этом предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Съезд будет перекрыт на пересечении с Московским шоссе на 76 километре внешнего кольца. На участке КАД установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари дежурного освещения. Движение для автомобилистов будет закрыто с десяти вечера 6 мая до шести утра 7 мая. Информация о перекрытии съезда будет высвечиваться на табло. Ночью будут проводиться работы по ремонту технических устройств организации дорожного движения.

В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносят водителям извинения за временные неудобства.

Фото: Piter.tv