Из-за фильма "Бендер" в Петербурге ограничат движение

С 1 мая по 2 мая парковка будет запрещена на Большой Морской улице: от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади.

В Петербурге на время съемок художественного фильма "Бендер" с 1 по 12 мая введутновые ограничения движения транпорта. Об этом сообщили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры. Фильм снимают на киностудии "Фрэш Продакшн".

С 1 мая по 2 мая парковка будет запрещена на Большой Морской улице: от Почтамтского переулка до Исаакиевской площади. 2 мая движение транспорта там остановят с 8 утра до 10 часов вечера.

По Соляному переулку от Гангутской улицы до улицы Пестеля с 9 по10 мая введут запрет остановки транспортных средств. С 8 утра до 22 часов вечера 10 мая на том же участке каждый час будут проводить временную остановку движения.

Запрет остановки введут с 11 по 12 мая по Английскому проспекту - от дома 6 до Рабочего переулка. В субботу, 12 мая с 8 утра до 22 часов вечера каждый час будет проводиться кратковременная остановка движения не более 10 минут.

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