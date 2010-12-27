Из-за съемок фильма "Окрыленные" ограничат движение в центре Петербурга: схема объезда

В понедельник и вторник будет ограничено движение в центре города около Дворцовой площади из-за съемок фильма "Окрыленные".

Водителям Петербурга снова придется менять маршруты из-за перекрытия дорог. Движение полностью ограничат в центре около Дворцовой площади. Из-за съемок фильма "Окрыленные" нельзя будет проехать по Миллионной улице на отрезке от набережной Зимней канавки до Дворцовой площади. А также от Певческого моста до Дворцовой площади (вплоть до 4 и 6-8 домов).

Ограничения начнут действовать в понедельник, 11 сентября, в 12.00. А продлятся до трех утра вторника, 12 сентября. Объехать съемочную площадку можно будет по набережной реки Мойки, Конюшенному переулку и набережной Зимней канавки. Подробнее на схеме Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.