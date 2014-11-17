Творение прожило всего два-три дня.

В Мурино исчез памятник единству жителей "Глас народа". Об этом 8 сентября местные жители рассказали в социальных сетях.

Монумент золотого цвета установили неизвестные на бульваре Менделеева. Арт-объект сопроводили табличкой с надписью "Глас народа. Памятник единству жителям Мурино". Однако творение прожило всего два-три дня.

Напомним, в середине августа этого года жители Мурино остановили строительство фуд-молла на бульваре Менделеева. Piter.tv более подробно об этом рассказывал здесь.

Фото: ВКонтакте / Мурино LIVE