С Плесецка успешно запущен "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М"

Минобороны сообщило, что пуск ракеты произведен в 9 часов 23 минуты и прошел в штатном режиме.

Сегодня, 27 мая, в 9 часов 23 минуты с Плесецка успешно произведен старт ракеты - носителя со спутником "Глонасс - М".

ТАСС со ссылкой на Минобороны сообщает, что с космодрома Плесецк в Архангельской области сегодня утром успешно запушен "Союз-2.1б", на борту которого находится спутник "Глонасс - М". Запуск был произведен боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил. Подготовительные работы и сам запуск прошли успешно в штатном режиме.

Сейчас ВКС РФ взяли ракету космического назначения "Союз-2.1б" на сопровождение наземными средствами. Также сообщается, что на данный момент в орбитальную группировку ГЛОНАСС входит 26 спутников, из которых 24 используются в целевом назначении.

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ