Петербургтеплоэнерго заплатило 620 тысяч Политеху за затопленный музей

Приставы взыскали с ООО "Петербургтеплоэнерго" компенсацию для Политехнического университета. Из-за действий компании цокольный этаж здания вуза залило водой.

Приставы помогли Санкт-Петербургскому политехническому университету получить компенсацию от ООО "Петербургтеплоэнерго". Между вузом и компанией был заключен договор на теплоснабжение для учебного заведения. Но строители в процессе прокладки сетей на цокольном этаже в помещении музея нарушили гидроизоляцию фундамента. Из-за этого часть комнат залило грунтовыми и канализационными водами. В результате в музее образовалась сырость, появились плесень и грибок. Это привело к уничтожению напольного покрытия в помещении.

Заказчик остался недоволен и обратился в суд. Тот встал на сторону вуза и постановил выплатить компенсацию более чем в 620 тысяч рублей.

После этого решения Петербургтеплоэнерго занялись приставы. Специалист УФССП отправил должнику постановление. Компания быстро отдала всю сумму и избежала каких-либо санкций.