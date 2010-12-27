Агрессивный медик пырнул ножом водителя Mercedes на Народной

Пострадавшего увезли в больницу с колото-резаной раной в бедре.

С помощью ножа разрешился дорожный конфликт, который произошел в Невском районе Петербурга двумя днями ранее. Пострадавшего увезли в больницу с колото-резаной раной в бедре. Об этом пишет "Фонтанка".

Потасовка между двумя водителями произошла 4 декабря возле дома №87 на Народной улице. Дорогу не поделили водители двух иномарок. В ходе ссоры владелец Volkswagen Polo пошел с ножом на соперника из Mercedes. Лезвие вошло в бедро. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Александровскую больницу.

Агрессора задержали на месте происшествия. Держать себя в руках не смог 29-летний врач, работающий в 44-й поликлинике Фрунзенского района.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый задержан.

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