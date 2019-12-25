Из нежилого дома на Лиговском проспекте выселили бар-кальянную

Помещение занимали незаконно, а за аренду накопился миллионный долг.

Чиновники комитета по контролю за имуществом Петербурга выселили из дома №64-66 по Лиговскому проспекту бар-кальянную. Об этом рассказали в пресс-службе ККИ.

Отмечается, что помещение площадью более 120 квадратных метров на цокольном этаже занимали незаконно. Кроме того, владельцы кальянной задолжали арендодателю порядка миллиона рублей за использование помещения. На уведомление с требованием освободить площадь арендатор не отреагировал, бар продолжил работать. Также установлено, что вопреки антикоронавирусным запретам Смольного заведение принимало клиентов после 23.00, а персонал не использовал маски и перчатки.

Пользователю придется принудительно покинуть помещение и ответить за неисполнение антиковидных требований.

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Фото: пресс-служба ККИ