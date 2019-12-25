Пострадавшего увезла скорая.

Днем 30 ноября с "Лахта Центра" сняли альпиниста, потерявшего сознание. Как стало известно нашему каналу, мужчина висел без сознания на уровне 17-18 этажа.

Сообщение об инциденте поступило на пульт дежурного в 13:43. Предположительно, мужчина получил во время работ черепно-мозговую травму. В 14:15 его сняли при помощи снаряжения для промышленного альпинизма. Мужчина до сих пор не пришелся в себя. Пострадавшего увезла скорая.

Ранее мы писали, что у "Лахта Центра" появился биоакустический отпугиватель птиц.

Фото: Piter.TV