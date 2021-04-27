С Финляндского вокзала 2 и 3 июля запустят дополнительные электрички

Пассажирам напоминают, что билеты можно купить не только в кассах, но и онлайн.

Северо-Западная пригородная пассажирская компания запустит дополнительные электрички на ближайших выходных, 2 и 3 июля. Это связано с жарой, которая пришла в регион.

Речь идет об электропоездах Финляндского направления со всеми остановками. Рейсов будет еще больше, чем на прошлой неделе.

2 дополнительных электрички отправятся в Белоостров через Сестрорецк в 14:35 и 18:34 и в обратную сторону (15:50 и 19:48). 1 дополнительная электричка поедет в Зеленогорск в 16:32 и в 18:01 в обратную сторону. Также 1 электричку направят в Васкелово (10:50) и обратно в Петербург (13:00).

Фото: Piter.tv