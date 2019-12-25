С 5 февраля дорожные работы ограничат движение на двух улицах Петербурга

Ограничения продлятся до 31 марта.

Петербуржцев предупредили об ограничении движения на двух улицах города. Они вступают в силу с 5 февраля и связаны с дорожными работами. Об этом пишет пресс-служба ГАТИ.

Так, с 5 по 12 февраля будет ограничено движение на улице Шкапина от улицы Маршала Говорова до Балтийской улицы. В это время здесь будут прокладывать газопровод. Работы выполнит компания ООО "Газпроектмонтаж".

Кроме того, с 5 февраля по 31 марта транспорт не сможет проехать по 1-му Муринскому проспекту от Большого Сампсониевского проспекта до Лесного проспекта. Это связано с работами ООО "ЖК ГЕОРГ ЛАНДРИН" по размещению пешеходной галереи.

Ранее мы писали, что "Бег улиток" ограничит движение по Петровскому проспекту в Петербурге.

Фото: Piter.TV