"Бег улиток" ограничит движение по Петровскому проспекту в Петербурге

Съемки художественного фильма ограничат движение транспорта в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение ограничат с 23:32 3-го февраля по 05:55 4-го февраля на Петровском проспекте от Петровской площади к Ремесленной улице. Учаток от дома №20/1 по Петровскому проспекту до моста Бетанкура будет полностью перекрыт.

ООО "Лайм Студио" будет снимать фильм "Бег улиток".

Ранее в Петербурге стартовали съемки фильма "Декабрь" с Петровым в роли Есенина.

Фото: Piter.TV

.