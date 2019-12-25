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"Бег улиток" ограничит движение по Петровскому проспекту в Петербурге
Сегодня, 13:39
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nadezhda_sib

"Бег улиток" ограничит движение по Петровскому проспекту в Петербурге

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Съемки художественного фильма ограничат движение транспорта в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Движение ограничат с 23:32 3-го февраля по 05:55 4-го февраля на Петровском проспекте от Петровской площади к Ремесленной улице. Учаток от дома №20/1 по Петровскому проспекту до моста Бетанкура будет полностью перекрыт.

ООО "Лайм Студио" будет снимать фильм "Бег улиток". 

Ранее в Петербурге стартовали съемки фильма "Декабрь" с Петровым в роли Есенина. 

Фото: Piter.TV

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Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Федотов Андрей
Сегодня 13:58

Ради киноисскуства,поеду в обьезд без сожаления!

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