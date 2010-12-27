С 5 декабря в Петербурге изменят схему движения

ГАТИ предупреждает автовладельцев о новых ограничениях в движении, которые вступят в силу с 5 декабря.

Государственная административно-техническая служба сообщает об изменении схемы движения из-за ремонтных работ.

По этой причине будет ограничено движение с 5 по 15 декабря по Московскому шоссе от пл. Победы до Дунайского пр. На данном участке будет производиться укладка нового асфальтового покрытия.

Автовладельцам, проезжающим участок Смольного проспекта от Смольного проезда до Синопской набережной с 6 по 19 декабря, также стоит продумать свой маршрут, так как дорога будет перекрыта из-за работ по демонтажу въезда-выезда. На этот же срок ограничено движение по Тульской ул. от Синопской наб. до ул.Бонч-Бруевича.

С 6 по 25 декабря будет приостановлено движение транспорта по четой стороне Долгоозерной улицы в створе пр. Авиаконструкторов. На этот же срок закрывается направление движения транспорта по четной стороне пр. Авиаконструкторов от д.20 к Долгоозерной улице. Также будет ограничено движение по пр. Авиаконструкторов от ул. Шаврова до Долгоозерной ул.

По 1-ому Озерковскому переулку от Малой Десятиной ул. до Озерковского пр. в связи с проведением работу по прокладке газопровода.