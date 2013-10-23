В новогоднюю ночь для транспорта будут перекрыты некоторые улицы Петербурга

Ограничения вводятся в связи с празднованием Нового года.

С 19:00 31 декабря до 05:00 1 января в Центральном районе Петербурга для движения транспорта будут закрыты некоторые улицы. Об этом сообщила районная администрация.

Ограничения вводятся в связи с празднованием Нового года.

Фото: Piter.tv