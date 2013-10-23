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В новогоднюю ночь для транспорта будут перекрыты некоторые улицы Петербурга
Сегодня, 13:55
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В новогоднюю ночь для транспорта будут перекрыты некоторые улицы Петербурга

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Ограничения вводятся в связи с празднованием Нового года.

С 19:00 31 декабря до 05:00 1 января в Центральном районе Петербурга для движения транспорта будут закрыты некоторые улицы. Об этом сообщила районная администрация. 

Ограничения вводятся в связи с празднованием Нового года.

Фото: Piter.tv

Теги: новый год, перекрытие улиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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