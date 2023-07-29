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С 3 августа ограничат движение транспорта по проспекту Ветеранов
Сегодня, 15:51
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С 3 августа ограничат движение транспорта по проспекту Ветеранов

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Из-за работ по  ремонту дорожного покрытия закрывается движение транспорта по Береговой улице.

В  Красносельском районе продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим с 3 по 5 августа ограничивается движение транспорта по проспекту Ветеранов, мосту через реку Дудергофка. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Из-за работ по  ремонту дорожного покрытия закрывается движение транспорта по Береговой улице (территория Торики) от Аннинского шоссе до Советской улицы. Дорога будет перекрыта с 3 по 14 августа. 

Объезд: проезд без названия от улицы Победы до Аннинского шоссе.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 2 августа ограничивается движение транспорта по улице Коммуны.

Фото: Pxhere

Теги: гати, проспект ветеранов, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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