С 3 августа ограничат движение транспорта по проспекту Ветеранов

Из-за работ по ремонту дорожного покрытия закрывается движение транспорта по Береговой улице.

В Красносельском районе продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим с 3 по 5 августа ограничивается движение транспорта по проспекту Ветеранов, мосту через реку Дудергофка. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Из-за работ по ремонту дорожного покрытия закрывается движение транспорта по Береговой улице (территория Торики) от Аннинского шоссе до Советской улицы. Дорога будет перекрыта с 3 по 14 августа.

Объезд: проезд без названия от улицы Победы до Аннинского шоссе. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что с 2 августа ограничивается движение транспорта по улице Коммуны.

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