С 29 декабря откроют движение по новому путепроводу

Откроют движение по путепроводу в створе Поклонногорской улицы

29 декабря в Санкт-Петербурге состоится открытие рабочего движения по новому путепроводу в створе Поклонногорской улицы через железнодорожные пути Выборгского направления, сообщила пресс-служба Комитета развития транспортной инфраструктуры города.

На церемонии открытия будут присутствовать члены Правительства Петербурга. В 11:00 по объекту будет запущено движение.

В КРТИ отметили, что развязка решит целый ряд проблем. В первую очередь она исключит транспортную зависимость северных районов города от железнодорожного переезда, который отличается большой загруженностью. Благодаря новой дороге будет ликвидирована часто возникающая пробка перед переездом во время прохождения поездов.

Также новый путепровод разгрузит транспортный поток через переезд в створе Скобелевского проспекта и обеспечит дополнительную связь Выборгского и Приморского районов.