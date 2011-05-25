С 28 декабря из Пулково в Дубай запустят прямые рейсы

Рейсы будут летать по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

С 28 декабря четыре раза в неделю из Пулково в ОАЭ будут летать самолет авиакомпании "Россия". Об этом рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Рейсы будут летать по средам, пятницам, субботам и воскресеньям. Их будут выполнять на Airbus А319. На борту лайнеров будет 128 мест, из них 120 мест класса эконом и восемь кресел бизнес-класса. Из Пулково борт отправится в 8:10, а прилетит в 15:30. Обратный рейс запланирован на 16:30, а прилет в Петербурга – в 22:05.

Как рассказали в авиакомпании, они дарят петербуржцам возможность отправиться прямыми рейсами в Дубай и провести отпуск на побережье Персидского залива.

Фото: Piter.tv

