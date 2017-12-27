С 27 января вступят в силу новые ограничения движения

Перекроют улицы в нескольких районах города.

С изменениями в движении автотранспорта столкнуться жители Петроградского, Приморского и Калининского районов, об этом 15 января сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Так с 27 января будет ограниченно движение автомобилей по Ремесленной улице около дома №6.

С 27 января по 18 февраля нельзя будет проехать и по четной стороне бокового проезда яхтенной улицы на участке от Оптиков до Мебельной.

С 18 по 31 января другой маршрут нужно будет продумать тем, кто ездит по Савиной улице, так как ее перекроют у Петровской площади.

До 22 января не будет функционировать движение транспорта по улицы Обручевых от проспекта Науки до улицы Гидротехников.