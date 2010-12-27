С 25 июля в Выборге стартует ямочный ремонт 4 автомобильных дорог

В Выборге на регулярной основе производится устранение выявленных дефектов дорожного покрытия. Современные методы и средства ямочного ремонта дорожных покрытий позволяют осуществлять мероприятия круглогодично.
В настоящее время планируется привести в порядок автомобильные дороги по ул. Спортивной, ул. Рубежной, пр. Победы, ул. Батарейной.
Проливка швов битумом будет произведена по ул. Кривоносова, ул. Батарейной, б. Кутузова.
Работы пройдут с 25 по 31 июля. Ямочный ремонт осуществляется в рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и механизированной уборке автомобильных дорог.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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