С 24 марта вносится изменение в трассу автобусного маршрута № 160

В Санкт-Петербурге с 24 марта изменится путь автобусного маршрута № 160.
Автобусы № 160 будут следовать следующим образом: от конечной остановки "Кировский завод" по действующей трассе до улицы Доблести, далее по улице Доблести, боковому проезду Петергофского шоссе и далее по действующей трассе до конечной остановки "Улица Лётчика Тихомирова".
Стоит отметить, что в обратном направлении - по действующей трассе автобы будут следовать без изменений.
Ранее мы сообщали о том, что Петербургские автомобилисты скупают светоотражающие жилеты.