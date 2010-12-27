С 24 марта вносится изменение в трассу автобусного маршрута № 160

В Петербурге изменится автобусный маршрут №160.

В Санкт-Петербурге с 24 марта изменится путь автобусного маршрута № 160.

Автобусы № 160 будут следовать следующим образом: от конечной остановки "Кировский завод" по действующей трассе до улицы Доблести, далее по улице Доблести, боковому проезду Петергофского шоссе и далее по действующей трассе до конечной остановки "Улица Лётчика Тихомирова".

Стоит отметить, что в обратном направлении - по действующей трассе автобы будут следовать без изменений.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургские автомобилисты скупают светоотражающие жилеты.