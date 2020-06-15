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С 23 сентября ограничат движение по Воскресенской набережной
Сегодня, 22:16
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С 23 сентября ограничат движение по Воскресенской набережной

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В Центральном районе до 27 сентября будет затруднен проезд на участке от Потемкинской улицы до Водопроводного переулка. Там прокладывают электрокабель.

В двух районах Петербурга с 23 сентября ограничат движение для автомобилистов. Об этом 21 сентября рассказали в пресс-службе ГАТИ. 

В Центральном районе до 27 сентября будет затруднен проезд на участке от Потемкинской улицы до Водопроводного переулка. Там прокладывают электрокабель.

В Кировском районе с 23 сентября по 14 октября движение ограничат по Автомобильной улице от проспекта Стачек до проспекта Народного Ополчения. Там будут идти работы по реконструкции теплосетей.

Фото: Piter.tv

Теги: воскресенская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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