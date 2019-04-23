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С 22 по 23 мая маршруты автобусов, курсирующих мимо Театральной площади, изменятся
Сегодня, 14:20
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С 22 по 23 мая маршруты автобусов, курсирующих мимо Театральной площади, изменятся

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Ограничения снимут в понедельник в 6:00 утра.

Из-за киносъемок на Театральной площади  с  22 мая по  23 мая будут изменены маршруты автобусов №№ 2, 3, 27, 50. Речь идет о периоде с 17:00 до 6:00 утра. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Организатор перевозок".

Автобус № 2 будет делать разворот по улице Декабристов, Лермонтовскому проспекту, проспекту Римского-Корсакова. Автобусы №№ 3, 27 проследуют по улице Декабристов, Лермонтовскому проспекту, проспекту Римского-Корсакова, Английскому проспекту. Автобус № 50 будет направлен по Лермонтовскому проспекту, улице Декабристов, Английскому проспекту, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту.

СПб ГУП "Организатор перевозок"

Ранее на Piter.tv: дорожные работы на Маршала Новикова подошли к концу. Автобусы вновь вернулись на привычные маршруты. 

Фото: Piter.tv

Теги: автобусы, киносъемки, театральная площадь, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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