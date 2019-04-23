С 22 по 23 мая маршруты автобусов, курсирующих мимо Театральной площади, изменятся

Ограничения снимут в понедельник в 6:00 утра.

Из-за киносъемок на Театральной площади с 22 мая по 23 мая будут изменены маршруты автобусов №№ 2, 3, 27, 50. Речь идет о периоде с 17:00 до 6:00 утра. Об этом сообщили в пресс-службе СПб ГУП "Организатор перевозок".

Автобус № 2 будет делать разворот по улице Декабристов, Лермонтовскому проспекту, проспекту Римского-Корсакова. Автобусы №№ 3, 27 проследуют по улице Декабристов, Лермонтовскому проспекту, проспекту Римского-Корсакова, Английскому проспекту. Автобус № 50 будет направлен по Лермонтовскому проспекту, улице Декабристов, Английскому проспекту, проспекту Римского-Корсакова, Лермонтовскому проспекту. СПб ГУП "Организатор перевозок"

Ранее на Piter.tv: дорожные работы на Маршала Новикова подошли к концу. Автобусы вновь вернулись на привычные маршруты.

Фото: Piter.tv