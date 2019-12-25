За 10 дней петербургские пограничники задержали 150 нарушителей

Большинство из них оказались иностранцами.

В пограничной зоне Петербурга за 10 дней, с 22 мая по 1 июня, задержали 150 нарушителей пограничного режима. Как рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по городу и области, 120 задержанных оказались иностранцами.

Пойманных нарушителей привлекли к административной ответственности, некоторым из них придется выплатить штраф. Отмечается, что за пять месяцев текущего года пограничники выявили более 1640 нарушивших погранрежим граждан, только 160 из них являются россиянами. Чаще всего нарушители не могли предоставить разрешающие документы на нахождение в пограничной зоне или пытались незаконно проникнуть в страны ЕС. Общая сумма штрафов составила 470 тысяч рублей.

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Фото: gov.spb.ru