С 21 июля в Петербурге ограничат движение по Египетскому мосту

В выходные дни, 21 и 22 июля, работы на инженерных сетях ограничат движение на перекрёстке Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко.

В Петербурге 21 июля вступят в силу новые распоряжения об ограничении движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

С 21 по 29 июля из-за ремонта дороги ограничат движение по Египетскому мосту. Исключением стал промежуток времени с 11 до 14 часов 22 июля. Из-за работ по размещению ограждения с 21 июля до 20 декабря прекратится движение по Гранитной улице у дома № 73.

В выходные, 21 и 22 июля, работы на инженерных сетях ограничат движение на перекрёстке Дальневосточного проспекта и улицы Дыбенко.

Ранее Piter.TV писал, что движение по трассе "Кола" перекроют из-за разводки моста через реку Свирь.

Фото: "Мостотрест" / ВК.