С 2016 года товарооборот Петербурга и Казахстана вырос на 14%, превысив 800 млн долларов

Товарооборот превысил 800 млн долларов.

Сегодня, 11 апреля, в Смольном прошла встреча губернатора Георгия Полтавченко с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетовым. На встрече обсудили вопросы по теме развития двусторонних отношений. Об этом сообщают в администрации города.

Глава города отметил, что партнерские отношения между Санкт-Петербургом и Казахстаном показывают высокий подъём. По итогам 2017 года Казахстан занимает 2-е место среди стран СНГ, с кем заключены портнерские отношения по торговле в Санкт-Петербурге. Взаимный товарооборот вырос за год на 14%, превысив 800 миллионов долларов США.

В развитии деловых связей мы придаем особое значение сотрудничеству в сфере производства лекарств. Петербургские предприятия фармацевтического кластера выпускают конкурентоспособную продукцию. Многие виды препаратов не имеют аналогов в мире. Надеюсь, наша продукция вызовет интерес партнеров из Казахстана. Сказал губернатор

В 2018 году в Петербурге в планах провести Дни Астаны, где будет организовано заседание Совета делового сотрудничества.

Фото: сайт администрации Санкт-Петербурга