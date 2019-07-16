С 1 января в Ленобласти изменится набор для новорожденных

Всего в комплект входит 28 предметов. Примерная стоимость – 10 тысяч рублей.

С 1 января 2021 года в Ленобласти начнут вручать обновленные подарочные наборы для новорожденных, которые создавались с учетом пожеланий родителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В набор для новорожденного было решено добавить полотенце-уголок с варежкой для купания, 5 впитывающих пеленок и соску-пустышку. Всего в комплект входит 28 предметов. Примерная стоимость – 10 тысяч рублей. На данный момент в Ленинградской области родители младенцев получают в подарок: байковое одеяло, пеленки, клеенку, боди с длинным и коротким рукавами, штанишки, чепчик, шапочку, прорезыватель для зубов и светоотражатели на коляску.

Акция "Подарок новорожденному" стартовала в 47 региона в 2019 году. Набор вручают в ЗАГСе или МФЦ по месту гос.регистрации малыша. При себе нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Фото: pixabay (имеет иллюстративный характер)