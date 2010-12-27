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С 1 сентября в силу вступают два важных закона для России
Сегодня, 11:43
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lesjasap
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С 1 сентября в силу вступают два важных закона для России

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С осени изменится закон о гражданстве для иностранцев и интернатуре для учащихся медицинских ВУЗов.

С 1 сентября в силу вступают несколько важных для России законов. Первый из них связан с принятием гражданства. Теперь все иностранцы, которые хотят получить российский паспорт будут обязаны произнести присягу стране. В ходе обсуждения текста было изучено более 90 вариантов. В конечном варианте человек клянется исполнять законы страны, защищать Россию и быть ей верным, уважать культуру и традиции. 
 
Для украинских подданных утверждена упрощенная процедура приобретения гражданства России. Еще одно нововведение касается иностранцев, которых признали террористами или экстремистами. Их будут лишать российского гражданства автоматически.
 
Также с 1 числа вступает в действие закон, отменяющий необходимость интернатуры для терапевтов и педиатров. Напомним, что в прошлом году от этого пункта освободили фармацевтов и стоматологов. 
Теги: 1 сентября , законодательство , законы
Категории: Новости России

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