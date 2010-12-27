С 1 сентября закрывают стоянку недалеко от Московского вокзала: где теперь парковаться

Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга сообщает, что с 1 сентября закрывается парковка на 1-ой Советской улице около Московского вокзала.

Автомобилистов ограничат в площади парковки около Московского вокзала. С 1 сентября этого года нельзя будет оставлять машины около транспортного узла вдоль 1-ой Советской улицы. Парковки не будет от дома 1/4А в Орловском переулке до середины 126/2А по Невскому проспекту.

Изменения были внесены из-за требований Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. Город расторг договор аренды этого земельного участка.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщает, где можно оставлять автомобили. Остаются парковки около Московского вокзала вдоль Лиговского проспекта, у БКЗ "Октябрьский" и на площади Островского. Автомобилистов просят быть внимательными и не оставлять машины в запрещенных местах.