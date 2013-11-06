В Петербурге с 1 ноября подорожает карта "Подорожник"

Стоимость носителя электронного билета составит 80 рублей.

В пятницу, 28 октября, стало известно, что стоимость пластикового носителя "Подорожник", на который записываются проездные билеты длительного пользования, повысится с 1 ноября. Сама карта будет стоить 80 рублей, а не 60. Об этом сообщила "Фонтанка".

Отмечается, что решение было принято в начале недели. Так, "Подорожник" обойдется в 80 рублей; месячные именные единые билеты для студентов и месячный именной единый для школьника с фото будут стоить 68 рублей; месячный единый льготный билет с фото будет стоить 65 рублей; временный носитель на период восстановления персонифицированных билетов — 60 рублей.



При выдаче взамен поврежденного или утраченного билета цены с 1 ноября такие:

бесплатный проездной для льготных категорий (детей из многодетных семей, детей, получающих пенсию по случаю потере кормильца, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) — 150 рублей;

месячный единый (трамвай, троллейбус, автобус, метро) именной льготный билет — 72 рубля;

месячные именные единые билеты для школьников — 75 рублей;

проездной билет инвалида — 80 рублей;

проездной билет лица, сопровождающего инвалида, — 80 рублей.

Цены решили увеличить из-за роста отпускной цены электронных чипов, встроенных в карту. До этого стоимость проездного не менялась с 2017 года, билеты покупаются без коммерческой наценки.

Фото: СПб ГКУ "Организатор перевозок"