С 1 ноября в два раза увеличат тайм-аут суточных проездных в Петербурге

Метрополитена с 1 ноября 2017 года в два раза увеличивает тайм-аут для суточных проездных. Теперь повторно использовать многоразовый билет на несколько суток можно только через 20 минут.

С завтрашнего дня метрополитен увеличивает перерыв запрета повторной оплаты суточным проездным. Это распространится на все виды билетов: от суточных до 7-дневных. В пресс-службе подземки отмечает, что увеличенный в два раза тайм-аут необходим для повышения качества обслуживания пассажиров.

Также со среды, 1 ноября, начнут выдавать чеки при продаже месячных именных проездных будут выдавать чеки. А с 1 июля 2018 года чек можно будет получить за все виды продукции в кассах метрополитена. Сейчас получить чек можно только при покупке "Подорожника" или сопутствующих товаров.