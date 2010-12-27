С 1 ноября многодетные петербургские семьи не смогут воспользоваться льготами на электричку

Льготы действовали с 27 апреля 2019 года по 31 октября 2019 года включительно.

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" информирует пассажиров о том, что с 1 ноября 2019 года прекращается период льготного оформления проездных документов на пригородные поезда для членов многодетных семей Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба АО "СЗППК".

По закону Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", члены многодетных семей имеют право на льготный проезд на электричках в период с 27 апреля 2019 года по 31 октября 2019 года включительно.

Льготные билеты, оформленные 30 и 31 октября на поездку "туда и обратно", обратно будут действительны только по 31 октября 2019 года включительно.

В Петербурге многодетным семьям дадут льготы по оплате за вывоз мусора.

Фото: pixabay