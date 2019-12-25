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С 1 мая на участке Светлановского проспекта будет закрыто троллейбусное движение
Сегодня, 9:46
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С 1 мая на участке Светлановского проспекта будет закрыто троллейбусное движение

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На Светлановском проспекте в марте стартовал масштабный ремонт.

Троллейбусное движение по Светлановскому проспекту закроют на две недели в мае. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

С 01:30 1 мая до 05:00 15 мая на участке у конечной станции "Суздальский проспект" будет идти ремонт трамвайных путей. 

Троллейбусы №6 и №38 будут сделать от конечной станции "Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк". Также изменения коснутся маршрутов №13 и №40. Первый поедет от Придорожной аллеи, а последний будет начинать свой маршрут на Тихорецком проспекте. 

Кроме того, на Светлановском проспекте закрыто движение трамваев. Ремонт должен завершиться 1 июня. 

Фото: Piter.tv

Теги: ремонт, троллейбус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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