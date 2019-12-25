С 1 мая на участке Светлановского проспекта будет закрыто троллейбусное движение

На Светлановском проспекте в марте стартовал масштабный ремонт.

Троллейбусное движение по Светлановскому проспекту закроют на две недели в мае. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

С 01:30 1 мая до 05:00 15 мая на участке у конечной станции "Суздальский проспект" будет идти ремонт трамвайных путей.

Троллейбусы №6 и №38 будут сделать от конечной станции "Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк". Также изменения коснутся маршрутов №13 и №40. Первый поедет от Придорожной аллеи, а последний будет начинать свой маршрут на Тихорецком проспекте.

Кроме того, на Светлановском проспекте закрыто движение трамваев. Ремонт должен завершиться 1 июня.

Фото: Piter.tv