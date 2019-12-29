С 1 марта в России вступил в силу ряд законов

Одним из важнейших изменений стал закон, разрешающий ввоз в РФ медикаментов с наркотическими веществами.

С 1 марта 2020 года на территории России вступает в силу ряд важных законопроектов. Детально о многих из них мы сообщали ранее.

Однако одним из важнейших нормативов стал указ Минздрава, позволяющий ввозить на территорию России незарегистрированные лекарства для лечения тяжелобольных пациентов и для оказания паллиативной помощи. Речь идет о препаратах, содержащих наркотические и психотропные вещества. Препараты разрешено ввозить в виде капсул, эликсиров, таблеток и растворов.

Чтобы получить такие препараты, потребуется заключение медкомиссии, подтверждающее, что отечественные препараты не способны помочь в конкретном медицинском случае в отношении конкретного пациента.