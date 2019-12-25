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В Волховском районе впервые начнут курсировать автобусы на метане
Сегодня, 9:30
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В Волховском районе впервые начнут курсировать автобусы на метане

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Автобусы на газомоторном топливе выйдут на маршруты с завтрашнего дня.

Во вторник, 1 марта, на маршруты Волховского района впервые выйдут автобусы на метане. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Техника оснащена современным оборудованием: ГЛОНАСС, тахографы, системы видеонаблюдения и бесконтактной оплаты. Автобусы поступили из Минского автомобильного завода. Отмечается, что технику доставили в район благодаря участию в программе "Развитие транспортной системы Ленинградской области". 

Такие  автобусы на метане свяжут Волхов, Сясьстрой и Новую Ладогу.

Фото: пресс-служба администрации Волховского района

Теги: автобусы на газомоторном топливе, автобусы на метане, газомоторное топливо, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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