В Волховском районе впервые начнут курсировать автобусы на метане

Автобусы на газомоторном топливе выйдут на маршруты с завтрашнего дня.

Во вторник, 1 марта, на маршруты Волховского района впервые выйдут автобусы на метане. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

Техника оснащена современным оборудованием: ГЛОНАСС, тахографы, системы видеонаблюдения и бесконтактной оплаты. Автобусы поступили из Минского автомобильного завода. Отмечается, что технику доставили в район благодаря участию в программе "Развитие транспортной системы Ленинградской области".

Такие автобусы на метане свяжут Волхов, Сясьстрой и Новую Ладогу.

Фото: пресс-служба администрации Волховского района