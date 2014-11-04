С 1 июня автомобилистам запретили парковку на Казанской площади

С просьбой упорядочить парковку обратился глава приходского совета Казанского кафедрального собора протоиерей Александр Пашков.

С 1 июня водителям запретили остановку на Казанской площади и вдоль собора со стороны Невского проспекта. Запрет ввели, чтобы машины не мешали проходу людей, сообщают в городском комитете по транспорту.

С просьбой упорядочить парковку обратился глава приходского совета Казанского кафедрального собора протоиерей Александр Пашков. Так, теперь автомобили можно парковать на городских автостоянках в центре Петербурга, вблизи Невского проспекта. Например, у дома № 2 на Казанской площади находится автостоянка на 46 мест.

Ранее мы писали, что проезд по площади Островского закроют из-за Фестиваля цветов. Ограничения начнутся уже с 4 июня.

Фото: piter.tv

