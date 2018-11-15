С 1 июля поднимут плату за коммунальные услуги

Плату за коммунальные услуги в 2019 году изменяли дважды.

С 1 июля 2019 года произойдет запланированное повышение платы за коммунальные услуги. Управляющие компании, ТСЖ/ЖСК обязаны предупредить собственников/жильцов об изменении платы за услуги. Также по требованию жильцов управляющие организации обязаны предоставлять документы, обосновывающие новый размер платы за услугу.

Ежегодно Правительство Российской Федерации ограничивает рост платы граждан за коммунальные услуги, устанавливая пределы роста (индексы по субъектам РФ).

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018 N 2490-р "Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы" средний индекс повышения по Ленинградской области с 01 июля 2019 года составит 2%.

Плату за коммунальные услуги в 2019 году изменяли дважды на основании постановления Правительства от 12 ноября 2018 года №1347 . В документе отмечается, что данным Постановлением в Основы формирования индексов внесены изменения, направленные на то, чтобы индексация платы за коммунальные услуги в 2019 году, несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, не превышала обычный уровень.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р утверждены индексы по субъектам Российской Федерации и размеры отклонений по субъектам Российской Федерации на 2019-2023 годы, в том числе значение индекса для Ленинградской области на 2019 год составляет: первое полугодие 2019 года - 1,7 %; второе полугодие 2019 года - 2,0 %. Размер отклонения для Ленинградской области на 2019-2023 годы составляет 2,0 %.

В Ленобласти, на основании федерального законодательства, также сформированы пределы изменения размера платы для населения на 2019-2023 годы.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2019 г. № 756 внесены дополнения, цель которых — ограничение в пределах установленных индексов роста платы для населения и закрепление положений, касающихся ТБО.

Индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ленинградской области утверждены Постановлением Губернатора Ленинградской области № 73-пг от 14.12. 2018 г. (с изменениями от 20. 05. 2019 г.) По Выборгскому району Ленинградской области предельный уровень повышения платы за коммунальные услуги для населения с 1 июля установлен в размере 2%.

Предложение провести в 2019 году двухэтапное повышение тарифов ЖКХ исходило от минэкономразвития. Минстрой России, при выявлении отклонений от установленного уровня инфляции в рамках своей компетенции также своевременно будет информировать о них ФАС.

При этом законодательством предусматривается выплата компенсации жителям, фактический рост платы за коммунальные услуги у которых превысит предельный рост. Выплата компенсации носит заявительный характер.

Тарифы на электроэнергию, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, сбор, обращение с ТКО, тарифы на технологическое подключение к сетям инженерных коммуникаций размещены на сайте Правительства Ленинградской области в подразделе "Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области" - "Тарифы".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО