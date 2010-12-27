С 19 апреля на дорогах вводят новые ограничения

C 19 апреля по 31 мая на нескольких участках ограничат движение транспорта.

С 19 апреля в силу вступают новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

19 апреля - 08 мая ограничивается движение транспорта по ул. Академика Крылова от Ушаковского моста до ул. Савушкина, включая боковой проезд - проводятся работы по ремонту дорожного покрытия;

20 апреля - 31 мая закрывается движение транспорта по 3-ей Красноармейской ул. от ул. Егорова до Московского пр., от Измайловского пр. до Советского пер. - проводятся работы по реконструкции тепловой сети;

20 апреля - 31 мая закрывается направление движения транспорта по 7-й Советской ул. от Дегтярной ул. до Суворовского пр. - проводятся работы по прокладке тепловой сети;

20 апреля - 19 мая ограничивается движение транспорта по Заневскому пр.от Новочеркасского пр. до пр. Шаумяна - проводятся работы по прокладке газопровода;

20 апреля - 31 мая закрывается движение транспорта по 18-19 линиям В.О. от Малого пр. до Большого пр. В.О, без перекрестка со Средним пр. ВО. - проводятся работы по прокладке тепловой сети;

20 апреля - 31 мая ограничивается движение транспорта по 6-7 линиям В.О. от Малого пр. В.О. до Среднего пр. В.О. - проводятся работы по реконструкции тепловой сети;

20 апреля - 04 мая ограничивается движение транспорта по пр. Науки от Гражданского пр. до ул. Вавиловых - проводятся работы по прокладке газопровода;

20 апреля - 23 апреля ограничивается движение транспорта по Обуховскому мосту на срок с 22-00 20 апреля до 06-00 21 апреля (этап 1) и с 22-00 22 апреля до 06-00 23 апреля.

Фото: Piter.TV