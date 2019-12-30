"Ласточки" из Петербурга в Сосново "полетят" с 18 января

По будням на маршруте будут курсировать два скорых поезда.

С субботы, 18 января, на маршруте "Петербург – Сосново" начнут работать электропоезда "Ласточка", сообщила пресс-служба АО "СЗППК" 16 января. На перевозку пассажиров по рабочим дням выйдут два поезда.

Обновление в составах транспорта немного изменит нумерацию пригородных поездов: вместо №6525 на маршрут отправится "Ласточка" №7525, из Петербурга она выедет в 10:27 и прибудет на место к 12.07. Состав №6532 заменится №7532, он поедет из Сосново в 13.04 и вернется в город в 14.46.

Отмечается, что абонементы, оформленные до дня изменения, не перестанут работать до окончания срока действия. То же самое распространится и на разовые проездные документы, купленные до 18 января: они будут действительны до 27 января.

Ранее мы сообщали, что поезда из Петербурга в Москву изменят расписание в апреле.

Фото: Piter.TV