Поезда из Петербурга в Москву изменят расписание в апреле

Перемены вызвали ремонтные работы на двух участках маршрута.

Поезда маршрута "Петербург – Москва" изменят расписание с 13 по 29 апреля, сообщила пресс-служба РЖД 16 января. Перемены вызваны работами по реконструкции перегонов Решетниково – Клин и Гряды – Большая Вишера.

Поезда №287 и 288 из Северной столицы в Москву возьмут отдых 19 и 26 апреля и 18 и 25 апреля соответственно. Взамен назначены рейсы 20 и 27 апреля: из Петербурга поезда отправятся в 00.50 и приедут в 11.40. Из Москвы есть рейсы на 17 и 25 апреля в 22.07, прибывающие на следующие дни в 9.53.

Изменения в отправлении могут затронуть также поезда в Петербург из Самары, Владикавказа, Бологого. Из Северной столицы по другому времени отправятся составы в Севастополь, Адлер, Анапу, Тамань, Белгород, Волгоград, Астрахань и ряд других городов.

Также между Петербургом и Кировом начнет курсировать новый поезд.

Фото: Piter.TV