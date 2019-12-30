Между Петербургом и Кировом начнет курсировать новый поезд

Первый поезд из Петербурга отправится уже 15 января.

"Федеральная пассажирская компания" 14 января запустила новый поезд N123/124 сообщением Киров – Санкт-Петербург. Об этом сообщили на сайте Горьковской железной дороги.

Ранее по этому маршруту поезда ходили только летом, но из-за большой популярности было решено перевозить пассажиров в течение всего года. Поезд будет отправляться из Кировска по четным числам в 10:51, а приезжать в Петербург на следующий день в 11:12. Из Петербурга поезд будет отходить по нечетным числам в 16:02 и прибывать на следующий день в Киров в 14:11. Поезда ходят через Вологду.

Первый поезд из Санкт-Петербурга отправится 15 января.

Ранее эксперт усомнился в планах Петербурга по развитию железнодорожного узла.

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